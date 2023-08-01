Balıkesir BASKİ İşçileri İçin Tören Düzenlendi

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı işçiler Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç için tören düzenlendi. İstasyonda metan gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden işçiler için helallik alındı ve dua edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, acının tarifinin olmadığını belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (BASKİ) Ovaköy'de bulunan istasyonunda rutin kontrol ve temizlik sırasında kuyuya inen ve metan gazı nedeniyle hayatını kaybeden Ceyhun Balcı ile Mustafa Karakoç için kurum binasında tören düzenlendi.

Ovaköy'deki istasyonda metan gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden BASKİ işçileri Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç için kurum binası önünde tören düzenlendi. BASKİ binası önünde düzenlenen törene; Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orman, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ile hayatlarını kaybeden çalışanların aileleri, akrabaları ve mesai arkadaşları katıldı.

Kurum binası önünde sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybeden BASKİ çalışanları Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç için Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç tarafından helallik alındı ve dua edildi. Bekar olduğu öğrenilen Mustafa Karakoç'un annesi Semra Karakoç ile Ceyhun Balcı'nın eşi Sümeyye ile oğlu Enes Balcı yakınları tarafından sakinleştirildi.

"Hepimizin başı sağ olsun"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Bu meydana bu şekilde gelmeyi sevmiyoruz. Bununla ilgili insanın nutku tutuluyor. 2014'de BASKİ kurulduğu andan itibaren birçok arkadaşımız bir şekilde bu millete, belediyeye, şehrimize hizmet ederken kaza sonucu, dikkatsizlik sonucu çevresindeki herkesi, bizleri üzdü. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ailelerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ama bu acıyı dindirecek hiçbir şey yok. Ailemize artık bizim ailemiz olduğunu, tüm BASKİ çalışanları, Büyükşehir Belediyesi çalışanları hep beraber bu acının yaralarını saracağız. İnsan doğunca ölüm senedi imzalanıyor. İnsanların nasıl bir hayat yaşadıkları ve ne yaptıkları işte 'Allah sıralı ölüm versin' diye duamız var. Çok üzüldük. Tüm BASKİ çalışanlarımızın, şehrimizin başı sağ olsun. Acının tarifi yok" diye konuştu.

BASKİ binası önünde düzenlenen törenin ardından Balcı ve Karakoç'un cenazeleri Halalca Kırsal Mahallesi'ne götürülerek kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - BALIKESİR