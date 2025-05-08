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Balıkesir Bandırma'da Müsilaj Oluşumu

Balıkesir Bandırma'da Müsilaj Oluşumu
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Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj, Balıkesir'in Bandırma ilçesi sahillerinde yoğunlaşarak su yüzeyinde köpük tabakası oluşturdu. Çevre sakinleri ve ziyaretçiler durumu fark etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilajın Bandırma merkezindeki sahilde de yoğunlaştığı görüldü.

Sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.

Müsilaj, çevre sakinleri ile bölgeyi gezmeye gelenler tarafından da fark edildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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