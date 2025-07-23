Balıkesir Bandırma'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir Bandırma'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Şirinçavuş Mahallesi'nde çıkan arazi yangınına müdahale ediliyor. Yangına 5 arazöz, 6 itfaiye, 5 su ikmal aracı ve 1 helikopter ile müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Şirinçavuş Mahallesi'ndeki arazilerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için 5 arazöz, 6 itfaiye, 5 su ikmal aracı, 1 helikopter ile müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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