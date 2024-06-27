Balıkesir Aromaterapi Festivali Tanıtıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda Burhaniye ilçesinde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek "Balıkesir Aromaterapi Festivali"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ndeki (BAÇEM) basın toplantısında, 4-7 Temmuz'da düzenlenecek festivalin temasının "Tarih, Şifa, Kültür" olarak belirlendiğini bildirdi.

Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçe belediyelerinin ilk kez katılım sağlayacağı festivalin Balıkesir'in doğal güzelliklerini ve aromaterapinin faydalarını tüm dünyaya tanıtmak için çok önemli olduğunu belirten Akın, şöyle konuştu:

"Balıkesir Aromaterapi Festivali, bitkilerin özlerinden elde edilen yağların kullanımıyla bedenimizi ve ruhumuzu dengelemeye yardımcı olan şifa dolu bir yöntem olan aromaterapi ile ilgili olarak ülkemizde yapılan ilk ve tek festivaldir. Balıkesir'imiz doğal güzellikleri ve çok zengin bitki örtüsü ile aromaterapi için ideal bir coğrafyaya sahiptir. Balıkesir Aromaterapi Festivali ile bölgemizin zengin bitki örtüsünü farklı aromaterapi uygulamalarıyla birleştirerek, bitkisel ürünlerin üretimini ve pazarlamasının da artırılmasını hedefliyoruz."

Festivalin ikisi BAÇEM, biri Ören Mahallesi olmak üzere 3 ayrı merkezde yapılacağını anlatan Akın, 80'in üzerinde atölye çalışması, seminer ile söyleşi düzenleneceğini, aromaterapiyi ilgilendiren 200'e yakın stant açılacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ile diğer ilgililer katıldı.