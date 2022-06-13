Balıkesir açıklarında makinesinde arıza meydana gelen tekne kurtarıldı - Haberler

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Balıkesir açıklarında makinesinde arıza meydana gelen tekne kurtarıldı

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Balıkesir açıklarında makinesinde arıza meydana gelen tekne kurtarıldı

Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makinesinde arıza oluşan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makinesinde arıza oluşan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi açıklarında içinde 1 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknede makine arızası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine, KIYEM-4 can kurtarma botu tarafından kurtarılan tekne, Marmara Adası'na emniyetle yanaştırıldı.

AA / Miraç Kaya - Güncel

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