Balıkesir açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

Balıkesir açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, ayrıca 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botlar bulunduğunu tespit etti.

Sahil Güvenlik gemisi "TCSG-84" ve "TCSG-907" Sahil Güvenlik botuyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 115 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ile lastik botu durdurdu ve 13 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.