Ayvalık'ta 53 göçmen kurtarıldı - Haberler

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Ayvalık'ta 53 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ayvalık'ta 53 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 53 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 53 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 53 göçmeni kurtardı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

Göçmenlerin yapılacak işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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