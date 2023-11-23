Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay: "Balıkçılar Barınaklarını Doktor, Avukat, Sporculara Kiralamaya Başlamışlar.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, balıkçıların kendi kullandıkları barınakları başkalarına kiraladıklarını söyledi. Atalay, "Balıkçılar çıkmış o bölgenin önde gelenlerine… Meslek söylemek doğru olur mu bilmiyorum ama doktor, avukatlara, sporculara kiralamaya başlamışlar. Böyle bir altyapı oluşmuş. Söylemek de şık olmadı…" dedi.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, balıkçıların kendi kullandıkları barınakları başkalarına kiraladıklarını söyledi. Atalay, "Balıkçılar çıkmış o bölgenin önde gelenlerine… Meslek söylemek doğru olur mu bilmiyorum ama doktor, avukatlara, sporculara kiralamaya başlamışlar. Böyle bir altyapı oluşmuş. Söylemek de şık olmadı…" dedi.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, bugün üçüncü toplantısını yaptı. Komisyonda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri sunumlarını yaptı.

Komisyon başkanlığını AKP İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in yaptığı komisyonda, balıkçı barınaklarında yaşanan sorunlar ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, komisyonda yaptığı sunumda; kayıtlı 384 balıkçı barınakları olduğunu söyledi. Atalay, balıkçı barınağı olması için bazı şartları zorunlu tuttuklarını belirterek şunları söyledi:

"-Balıkçı barınakların çok büyük bölümü Doğu Karadeniz'de var. Akdeniz'de yüzde 6'yı buluyor. Ege'de yüzde 21, Marmara'da yüzde 28 civarında bulunuyor.

-Balıkçı barınaklarını ilgilendiren 16 kanun adedi var. Bazı bölgelerde 40 kilometre mesafeye çıkan balıkçı barınakları var. Rize'de 12 kilometrede 9 balıkçı barınağı var.

-Balıkçı barınaklarının yüzde 50'nin imar planı yok. İmar planı olmayınca da nerede başlıyor, nerede bitiyor, sınırını tespit etmek oldukça zor oluyor.

-Balıkçı barınaklarını, kanunlar değil de küçük talimatlarla genelgelerle yönetmeye çalışıyoruz balıkçı barınaklarını. Bunlar dava da ediliyor. Ama kanuna dayandırdığımız için yine kazanıyoruz."

Atalay, balıkçı barınaklarında en çok karşılaşılan sorunun barınaklarda lokanta, çay bahçesi, otopark gibi yapıların açılması olduğuna dikkat çekti. Karadeniz'de meydana gelen fırtına nedeniyle barınakların hasar gördüğünü kaydeden Atalay, "Her sene her sene bunların bakıma taranmaya ihtiyacı oluyor" dedi.

"1 MİLYONA KADAR BALIKÇI BARINAKLARININ KİRALARI VAR"

Atalay, barınakların kiralama işlemlerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Milli Emlak Genel Müdürlüğü, kiralama yapıyordu artık Tarım Bakanlığı'na geçti. 25 yıla kadar bir kooperatife kiralayabiliyorduk, bu 10 yılla sınırlandırıldı. Doğu Karadeniz'de balıkçı barınağının yıllık kirasının 18 bin lira olduğunu biliyoruz. Batıya gittikçe gelirler arttıkça yat bağlayabiliyorlar, bunların fiyatları artıyor 1 milyona kadar çıkan balıkçı barınaklarının kiraları var."

"DENETİMLERİ YAPARSAK YASADIŞI AVCILIĞI DA KAYIT DIŞI TEKNEYİ DE ENGELLERİZ"

Atalay, yörede yaşayanların barınakları mevzuata aykırı kullanımda ısrar ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Eğer yer varsa balıkçı barınaklarına yatın bağlamasını uygun görüyoruz ama öyle bir ortam oluyor ki balıkçılar kendi yerlerini yatlara vermeye başlıyorlar. Balıkçılar çıkmış o bölgenin önde gelenlerine… Meslek söylemek doğru olur mu bilmiyorum ama doktor, avukatlara, sporculara kiralamaya başlamışlar. Böyle bir altyapı oluşmuş. Söylemek de şık olmadı… Bu sorunları biliyoruz, farkındayız, üzerine de gidiyoruz. Balıkçı barınakları denetimini kuvvetli bir şekilde yaparsak yasa dışı avcılığı da kayıt dışı tekneyi de engelleriz."

SARIBAL: "SULAMA BİRLİKLERİNİN DSİ'YE BAĞLANMASI DOĞRU DEĞİLDİR"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise Atalay'ın sulama birliklerine ilişkin sözlerini eleştirerek, "Sulama birliklerinin balıkçı barınaklarının yapısal dönüşümünün bir örneği olarak sunulmasını doğru bulmuyorum. Sulama birliklerinin kamulaştırılması Devlet Su İşleri'ne (DSİ) bağlanması doğru değildir" dedi.

ERTUĞRUL: "100'ÜN ÜZERİNDE BALIKÇI TEKNESİ BATTI"

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz'de yaşanan fırtınaya ilişkin Batı Karadeniz'de balıkçılların barınabileceği korunaklı yerlerin mevcut olmadığını söyledi. Ertuğrul, "100'ün üzerinde amatör balıkçı teknesi hasarlandı battı. 19 civarında yeşil ruhsatlı tekneden hasar var. Teknelerin ciddi ağır kayıpları var" dedi.

BARIŞ KARADENİZ: "BALIKÇI BARINAKLARI SATILMAYA BAŞLANDI"

Balıkçılıkla ilgili 16 yönetmeliğin olmasının karmaşaya yol açtığını ifade eden CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Bir bakanlığın istediğini diğer bakanlık karşı çıkıyor ve balıkçı barınağı yönetilmez hale gelmiş. Bir balıkçı barınağı 16 yönetmelik tarafından yönetiliyorsa bize görev düşüyor. Balıkçı barınaklarının tek yönetmelikle yönetilmesi lazım" dedi. Karadeniz, "balıkçıların, balıkçı barınaklarını devletin yeri gibi satmaya başladığını" söyledi.

"BARINAKLARIN İNŞASINI ÇED SÜRECİ ENGELLİYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Altyapı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Taner Keskin ise yaptığı sunumda; balıkçı barınaklarının genişletilmesi ya da inşaat sürecinin yapılmamasının olumlu ÇED belgesi alınamamasından kaynaklandığını belirtti. Taner, bölgenin sit alanı milli park gibi statüsünün değişmesinden dolayı ÇED ve imar sürecinin tamamlanamadığı için yatırımların gerçekleştirilemediğini savundu.