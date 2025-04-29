Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Raporu, Bilim İnsanları Tarafından Olumlu Bulundu

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulan "Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Raporu" bilim insanları tarafından olumlu karşılandı.

Meclis Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonunca sektör temsilcileri, bilim insanları ve kamu yöneticilerinin görüşleri alınarak tamamlanan 407 sayfalık raporda yer alan tavsiye kararlarının sürdürebilir avcılığa ve balık stoklarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Hamsi, palamut, istavrit gibi bazı balık türleri avcılığına kota getirilmesi başta olmak üzere balıkçılık faaliyetleri için belirlenen av başlangıç mevsimlerinin ve yasaklarının bölgesel nitelikler göz önünde bulundurularak yeniden güncellenmesi, denizlerdeki av baskısının azaltılması için ülke balıkçılarının uluslararası sularda avcılık yapmaya teşvik edilmesi ve müsilaj sorununun çözümüne yönelik denetimlerin artırılması gibi önerilere yer verilen raporda, su ürünleri yetiştiriciliğindeki artışın sürdürülebilmesi için yeni üretim alanlarının oluşturulması da tavsiye ediliyor.

Komisyonca görüşlerine başvurulan Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, AA muhabirine, Türkiye'de ilk kez milletvekillerinin su ürünleri temsilcilerini uzun uzun dinleyerek sorunların çözümüne yönelik bir rapor ortaya koyduklarını söyledi.

Komisyonun kendisinin de aralarında bulunduğu 20 bilim insanının görüşlerini alarak çalışmanın çehresini genişlettiğini anlatan Samsun, yüzlerce sayfadan oluşan rapordaki tüm tavsiye kararlarını su ürünleri avcılığının geleceği bakımından bilim camiası olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Raporun dört ana temel üzerine odaklanarak hazırlandığını gördüklerini aktaran Samsun, "Birinci temel başlık bilimselliği ön planda tutmak. İkincisi sürdürebilir balıkçılık dediğimiz bu döngüyü gelecek kuşaklara aktarabilmek. Üçüncüsü doğayla hoşgörülü olarak bir işletim sistemi kurulması, dördüncüsü de sahada görev alan bütün balıkçıların refahını ve gelir düzeylerini artırıcı kararlar alınması." diye konuştu.

"Rapor, yetiştiricilik anlamında da önemli tavsiyeler içeriyor"

Raporda 129 ana başlık altında sunulan tüm tavsiye kararlarının uygulamaya konulması durumunda ilerleyen süreçlerde tüm paydaşların memnun olacağı bir tablonun ortaya çıkacağına inandıklarını anlatan Prof. Dr. Samsun, şunları dile getirdi:

"Bu rapor sadece avcılık anlamında değil, yetiştiricilik anlamında da önemli tavsiyeler içeriyor. Özellikle alternatif türlerin mersin balığı, jumbo istavrit, mavi yengeç gibi türlerin yetiştiriciliğinde devletin teşvik ve desteklerle bu sektörün de canlandırılması ve yurt dışına bu ürünlerin satılmasıyla ülkemize ekonomik girdi sağlanması hedefleniyor. Bu raporun bugüne kadar el atılmamış birçok konuya, birçok probleme değinme konusunda bir özelliği var. Bunlardan bir tanesi de balıkçı barınaklarımız. Balıkçı barınaklarımız bu raporda ortaya çıktığı üzere ÇED raporu gerektirmeyen, bölgelerindeki imar planlarına işlenmeyen yapılar. Dolayısıyla hepsinin altyapıları eksik. Raporda tüm bu balıkçı barınaklarının da Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde yapılması için imar planlarına dahil edilmesi ve ÇED raporlarının alınmasının zorunlu olması gerektiği ifade ediliyor. Bu gibi birçok yenilik bu raporda yer almaktadır."

Samsun, 45 yıldır görev yapan bir bilim insanı olarak raporun gelecek adına kendisini çok umutlandırdığını da sözlerine ekledi.