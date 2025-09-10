Balıkçıların Ağlarına İstavrit Takılıyor, Sezon Umut Veren Başladı

Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına takılan istavritler tezgahları süslüyor.

Balıkçıların ağlarına takılan istavrit, kolyoz ve sardalya gibi balıklardan en çok istavrit ilgi görüyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, av yasağının kalkmasıyla balıkçıların avlanmaya devam ettiğini söyledi.

Yeni sezonda bol balık olmasını beklediklerini ifade eden Pehlivanoğlu, "Balıkçının umudu her zaman kıyıya bol balıkla dönmek. Şu an çok aşırı balık olmasa da yine tekneler boş dönmüyor. İstavrit bu aralar güzel. Onun dışında başka balıklar da oluyor. Vatandaşlar istavrite ilgi gösteriyor." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da sezonun ilk haftasının balıkçıların istediği gibi olmadığını dile getirdi.

Palamut olması gereken mevsimde palamut bulunmadığını belirten Erol, "Karadeniz'de palamut olduğu söyleniyor ama Tekirdağlı balıkçılar daha palamut görmedi. Bunun dışında ağlara takılan istavrit tezgahlarda yerini alıyor. Vatandaşın talebi güzel. Mevsim balığı olarak sardalya çok güzel. Bunların yanında barbun, kolyoz, somon, çupra, levrek de tezgahlarımızda yerini alıyor." diye konuştu.