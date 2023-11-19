Balıkçılar Karadeniz'deki hamsi bereketini görüntüledi
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Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ve Çatalzeytin açıklarında avlanan tonlarca hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü.
Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ve Çatalzeytin açıklarında avlanan tonlarca hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü.
Balıkçılar, gece saatlerinde, fırtına öncesi avladıkları hamsiyle çevredeki limanlara demirledi. Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'de 'vira bismillah' diyen ancak palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar, yaşanan hamsi bereketiyle sevinç yaşadı.
Avlanan tonlarca hamsi, tezgahlara ulaştırılmak üzere bölgedeki limanlardan nakledildi.
Balıkçılar, hamsi bolluğunu cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi.
Kaynak: AA / Güncel