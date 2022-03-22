BALIKÇI VE TEKNE SAHİPLERİNDEN TAŞKIN HAZIRLIĞI

Yağmur ve kar yağışları sonrası barajlardaki doluluk oranı rekor seviyede arttı. İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 88'i geçerken Elmalı, Kazandere ve Istrancalar barajlarında doluluk yüzde 100'e ulaştı. Verilere göre; Alibeyköy yüzde 81, Büyükçekmece yüzde 91, Ömerli yüzde 92, Pabuçdere yüzde 95 ve Terkos Barajı ise yüzde 84 oranında doldu. İSKİ'nin ardından Büyükçekmece Belediyesi de uyarıda bulundu.

"UYARIDAN SONRA TEKNEMİZİN BAŞINA GELDİK"

"TEKNENİN HALATLARINI KONTROL EDİYORUZ"

Demirören Haber Ajansı / Güncel