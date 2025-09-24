Balıkçı Tezgahları Sardalya ile Doldu: Fiyatlar 200 TL

BALIKESİR'de balıkçı tezgahları, av yasağının sona ermesiyle sardalya ile dolup taştı. Kilogram fiyatı 200 liradan satılan sardalya, vatandaşlardan da yoğun talep görüyor.

Av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından balık tezgahları, sardalya ile doldu. Kilogram fiyatı 200 TL'ye satılan sardalya, yoğun ilgi görüyor. 2025-2026 balık av sezonunun güzel başladığını belirten balıkçı dükkanı işleten Mert Akgün, tezgahların sardalya ile dolduğunu belirtti. Mevsim şartları nedeniyle sardalya balığının en yağlı ve en lezzetli zamanı olduğunu belirten Akgün, balık taleplerine yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

'SARDALYA ŞU AN BOL GÖRÜNÜYOR'

Denizlerden çıkan balıklardan en lezzetlisinin şu an sardalya olduğunu belirten Akgün, "Havaların soğumasıyla diğer balıklar da aynı lezzete ulaşacak. Sardalya şu an bol görünüyor. İnşallah böyle de devam eder. Havalar biraz daha soğuduğunda vatandaşlarımız sardalya dışındaki diğer balıklara da yönelebilirler. En yağlı balık şu an sardalya. Mangal yapmak isteyenlere de elimizden geldiği kadar sardalya vermeye çalışıyoruz. Hamsi ise henüz tam olarak yağlanmadı. Sadece tavaya uygun, mangalda tam olarak lezzet vermez" diye konuştu.

SARDALYA 200, HAMSİ 250 LİRA

Tezgahlarda sardalyanın şu an 200 liradan satıldığını söyleyen Akgün, "Hamsi 250-300 lira arası, kolyoz ve istavrit de 200 liradan satılıyor. Hava estiği zaman bu fiyatlarda değişiklik olabiliyor. İnsanlarımız aldanmasın, balık zamlanmıyor. Hava estiğinde balıkçılar denize açılamıyor. Bu nedenle de balıklar zaman zaman biraz daha pahalı olabiliyor. Ama hava güzel oldukça bu sene ucuz balık yiyeceğiz" dedi. Akgün, vatandaşlara doğal ve hormonsuz gıda olduğu için balık yemelerini tavsiye ederek, "Haftada en az iki kez balık tüketin. Gerekli vitamini, enerjiyi balıktan alabilirsiniz" diye konuştu.

PALAMUT ÇIKMIYOR

Bu sene henüz kendi tezgahlarına palamut getiremediklerini söyleyen Akgün, popülasyonda ciddi düşüş olduğunu ve eylül sonuna gelinmesine karşın palamut balığının ağlardan çıkmadığını söyledi. Akgün, "Palamut balığı bu sene olmayacak gibi görünüyor. Çünkü sezon başında az da olsa bu durum belli olur. Palamut bir göç balığı olduğu için, başlarda görülmediği için sonlarda da olacağını pek zannetmiyorum" dedi.