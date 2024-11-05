Balıkçı Teknesinde Yaralanan Kişi Denizde Tahliye Edildi
Kırklareli'nin İğneada beldesi açıklarında bir balıkçının elinden yaralanmasının ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin İğneada beldesi açıklarında balıkçı teknesinde ağ toplama zincirine sıkıştırdığı elinden yaralanan kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden tahliye edildi.
Açıktaki bir teknede bir balıkçının elinden yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan kişinin denize atılan ağı toplarken elini zincire sıkıştırdığı öğrenildi.