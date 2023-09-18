Fırat ve Dicle Nehrinde endemik bir tür olan Fırat Kaplumbağası, balıkçı ağlarına takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaplumbağayı kurtardı.

Balıkçı ağına takılan Fırat Kaplumbağası kurtarıldı

ADIYAMAN - Fırat ve Dicle Nehrinde endemik bir tür olan Fırat Kaplumbağası, balıkçı ağlarına takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaplumbağayı kurtardı.

Ülkemizde yaşayan 5 tatlı su kaplumbağasından birisi olan Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus) balıkçı ağına takıldı. Atatürk Barajının Samsat ilçesine yakın bölgede tarama faaliyeti yürüten ekipler sayısı çok fazla olmayan ve endemik bir tür olan Fırat Kaplumbağasının yardımına yetişti.

Balıkçı ağında takılı kalan ve kurtulamayan kaplumbağayı ekipler ağları keserek kurtardı. Ağlardan kurtulan Fırat Kaplumbağası tekrar baraja döndü.

Fırat Kaplumbağasını diğer kaplumbağalardan ayıran en önemli özellik, üst kabuklarında keratin plaklar yerine yumuşak bir deri bulunması ve burun yapısının uzun olmasıdır. Parmak aralarında yüzme zarı bulunan Fırat Kaplumbağası, boyu yaklaşık yarım metreye kadar uzuyor.

Fırat ve Dicle Nehri ve bu nehirlerin kollarında yaşayan Fırat kaplumbağası, IUCN tehlike kategorilerinden "Tehlike Altında (EN)" kategorisindedir. Uluslararası sözleşmeler ve Kara Avcılığı Kanunu ile korunan türler listesinde bulunuyor.