Balık tutmak isteyen 74 yaşındaki adam gölete düşerek kayboldu

Bayburt'da gölete düşerek kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

BAYBURT - Bayburt'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan Sakızlı köyünde gölette balık tutmak isteyen İsmet A., isimli 74 yaşındaki Trabzonlu arıcı dengesini kaybederek gölete düştü. Kaybolan yaşlı adamın bulunması için AFAD ve JAK ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çevredekilerin olayı görmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balık tuttuğu esnada düşerek gölette kaybolan kişinin bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Erzurum Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerince yaşlı adamın bulunabilmesi için gölet bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor.