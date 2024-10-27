Balık Tutmak İçin Gittiği Yerde Hayatını Kaybetti

ANTALYA'da 2 arkadaşıyla beraber gece saatlerinde balık tutmaya giden Rıza Şanlı (48), tekneden düşüp başını kayalığa vurarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Kaş ilçesi Andifli Mahallesi'nde bulunan Atık Su Arıtma Tesisleri'nin bulunduğu noktadaki kayalıklarda meydana geldi. Rıza Şanlı, 2 arkadaşıyla beraber gece saatlerinde balık tutmak için alana gitti. Kayalıkların oradaki tekneye binmek için hareket eden Şanlı, bir anda dengesini kaybederek yere düşta ve başını kayalığa çarptı. Rıza Şanlı'nın düştüğünü gören arkadaşları duruma müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi Şanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi ve savcılık çalışmasının ardından Rıza Şanlı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde adli tıptaki işlemlerinin ardından Şanlı'nın bedeni, eşiyle yakınlarına teslim edildi. Cenaze defnedilmek üzere Bahtılı Mezarlığına kaldırıldı. Rıza Şanlı'nın sanayide işletmesi bulunduğu ve tamir işleriyle uğraştığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Adem AKALAN-İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA,