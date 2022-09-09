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Balık tutmak için attığı ağlara takılıp boğuldu

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Düzce'de balık tutmak için Melen Çayı'na ağ atan Turgay Taşkın, suya düşüp ağlara takılması sonucu boğuldu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Akınlar Mahallesi Melen Çayı kenarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla balık tutmak için çayın kenarına gelen Turgay Taşkın (40), çaya ağ attığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Ağlara dolanan Turgay Taşkın, çayda sürüklenmeye başladı. Beraber balık tuttuğu arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Taşkın'ı sudan çıkardı.

Balık tutmak için attığı ağlara takılıp boğuldu

Hastaneye kaldırılan Taşkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Balık tutmak için attığı ağlara takılıp boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Düzce 3. Sayfa Güncel Haberler

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