Balık Tutarken Teknesi Alabora Olan Adam Kurtarıldı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde balık tutmak için açılan Sedat Aşılı'nın teknesi alabora oldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan Aşılı, hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde balık tutmak için açıldığı denizde teknesi alabora olan Sedat Aşılı (37), Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Karasu'ya bağlı Denizköy Mahallesi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında meydana geldi. Gece saatlerinde balık tutmak için denize açılan Sedat Aşılı'nın teknesi alabora oldu. Aşılı, teknesi batarken 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp bulunduğu bölgeyi tarif etti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denize düşen Aşılı, boğulmaktan son anda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Bota alınan Aşılı, askerler tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından limana getirildi. Aşılı, hazır bekleyen sağlık ekibi tarafından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşılı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
