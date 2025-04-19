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Balık Tutarken Denize Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde balık tutmaya çalışırken dengesini kaybedip denize düşen Bedri A., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti.

Bedri A. Karaağaç Konarlı Mahallesi sahilinde balık tutmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip denize düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kıyıdan 30 metre açıkta bulduğu ve hayatını kaybettiğini belirlediği Bedri A'nın cansız bedeni, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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