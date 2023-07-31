Balık Tutarken Boğulan Polis Memuru Birol Gümüş Toprağa Verildi

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde, balık tutmak için gittiği baraj göletinde akıntıya kapılan botunu kurtarmaya çalışırken boğulan polis memuru Birol Gümüş (50), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Pınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görev yapan Birol Gümüş, dün akşam balık tutmak için arkadaşları ile birlikte Çamlıdere Barajı Göleti'ne gitti. Gümüş, kıyıdan uzaklaşan botunu tutmak için suya girdiği sırada akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arama-kurtarma ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu, evli ve 3 çocuk babası Gümüş'ün cansız bedenine ulaşıldı.