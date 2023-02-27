BALIK RESTORANI OLARAK KULLANILAN TEKNE YANDI
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İZMİT'te iskelede balık restoranı olarak kullanılan teknede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
İZMİT'te iskelede balık restoranı olarak kullanılan teknede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. İçi hasar gören tekne kullanılamaz hale geldi.
Saat 11.30 sıralarında İzmit Marina'da balık restoranı olarak kullanılan teknede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfakta çıkan yangın, kısa sürede teknenin tamamına yayıldı. Yükselen dumanları görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle içi hasar gören tekne kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel