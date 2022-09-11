Balık Gölü'nde yumurtadan çıkan balık yavruları görüntülendi Güncel Haberler Balık Gölü'nden genel görüntüler Balık Gölü'nde kıyıya yüzen yavru balıklar Farklı açılardan gölün su altı çekimleri Gölde balıkçılık yapan Fahrettin Can'ın röportajı Balık Gölü'nde yumurtadan çıkan balık yavruları görüntülendi AĞRI - Ağrı'da Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık... Balık Gölü'nden genel görüntüler Balık Gölü'nde kıyıya yüzen yavru balıklar Farklı açılardan gölün su altı çekimleri Gölde balıkçılık yapan Fahrettin Can'ın röportajı Balık Gölü'nde yumurtadan çıkan balık yavruları görüntülendi AĞRI - Ağrı'da Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü'nde yumurtadan çıkan balık yavruları görüntülendi. Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, el değmemiş doğası, balık türleri ve adalarıyla yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlıyor. Çok sayıda türün bulunduğu gölde, balıklar bu sıralar yavrulamaya başladı. Özellikle gölün kıyılarında yoğunluk oluşturan balık yavruları, su altı kamerasıyla görüntülendi. Bölgede balıkçılık yapan Fahrettin Can, AA muhabirine, gölgede kırmızı benekli alabalığın yanı sıra aynalı sazanın da olduğunu söyledi. Güncel Kaynak: AA / Bülent Mavzer Balık Gölü Türkiye Ağrı su Güncel Haberler

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