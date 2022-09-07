Balık Gölü'nde gün batımı kızıllığıyla suya yansıyor Güncel Haberler Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Balık Gölü'nde gün batımı kameralara yansıdı. Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Balık Gölü'nde gün batımı kameralara yansıdı. Ağrı ile Iğdır sınırlarında yer alan Balık Gölü, doğası, iklim şartları, suyunun temizliği ve canlı türleriyle ilgi çekiyor. Çevresinin doğal güzellikleriyle turistlerin beğenisini toplayan 2 bin 241 rakımdaki gölde, bulutların arasındaki güneşin dağların arkasında kayboluşu güzel görüntüler oluşturuyor. Gölün sahilinde dolaşan ziyaretçiler, martılar, suda seyir halindeki tekneler ve güneşin batışıyla oluşan kızıllık kameralara yansıdı. Balıkçılık yapan Fahrettin Can, gazetecilere, göle yazın çok misafir geldiğini anlatarak, "Buranın doğası çok güzel, balıkları lezzetli. Özellikle akşamları güneş battığında çok güzel manzara oluşuyor. Herkesin gelip burayı görmesini istiyoruz." dedi. Güncel Kaynak: AA / Bülent Mavzer Balık Gölü Türkiye Iğdır Ağrı Güncel Haberler

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