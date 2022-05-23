Balık Gölü kar sularıyla doldu - Haberler

Geçen yıl kuraklık sebebiyle suyu azalan Balık Gölü'nde su seviyesi, baharda karların erimesiyle yükseldi.

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan ve yüzeyi yaklaşık 6 ay donan Balık Gölü'nde buzlar, baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla tamamen eridi.

Türkiye'nin deniz seviyesine göre en yüksek gölü olan 2 bin 241 metre rakımdaki göl, el değmemiş doğası, adaları, balık ve kuş türleriyle yılın her mevsimi yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yaz ve kış aylarında çevresinde festivallerin düzenlendiği göl, doğa, fotoğraf ve kamp tutkunlarının vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.

İlkbaharda eriyen kar ve etkili olan yağmurlarla canlanan doğasıyla ayrı bir güzelliğe bürünen ve farklı kuş türlerine de ev sahipliği yapan göl, berrak suyu, çevresinde açan çiçeklerle yeniden taze bir güzelliğe kavuştu. Balık Gölü, zirvesi karla kaplı Ağrı Dağı'nın ihtişamlı manzarasıyla da bütünleşerek muhteşem görüntüleri gözler önüne seriyor.

Doğubayazıt ilçesinin kısmi su ihtiyacının karşılandığı gölün su seviyesi ise geçen sene kuraklıktan etkilenmesine rağmen kar suları ve ilkbahar yağmurlarıyla yükseldi.

Eşsiz doğaya sahip göl ve çevresi, AA muhabirince drone ile görüntülendi.

Gölün kenarında turizm tesisi bulunan Yakup Birlik, AA muhabirine, geçen sene aşırı kuraklık nedeniyle gölde suyun çekildiğini söyledi.

Bu yıl ise eriyen kar suları ve yağışlarla dolan gölün kuşlarla da şenlendiğini belirten Birlik, şunları kaydetti:

"Bu sene aşırı yağışlarla gölde kıyıya doğru yaklaşık 3 metre genişleme ve bir metre su yükselmesi var. Gölün toparlanması için Doğubayazıt'a alternatif bir su kaynağının bulunması lazım. Yağışlar ne kadar devam ederse gölün durumu o kadar iyi olacak. Doğubayazıt büyüdükçe buradan giden suyun miktarı da artıyor. İnşallah yağmurlarla su seviyesi daha da artacak. Bu sene hem havalar soğuk hem de yağışlar var. 2 gün önce buraya kar yağdı. Bu göl yağmur ve eriyen kar sularından besleniyor."