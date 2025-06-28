Balık Atıkları Fındık Tarımında Kullanılacak

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YÖK ve Ordu Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, balık atıklarının fındık gübresine dönüşümü anlatıldı. Hedef, çevre dostu tarım ve yeni destek modelleri oluşturmak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ordu Üniversitesi iş birliğinde "Hamsiden Fındığa-Balık Atıklarının Gübreye Dönüşümü" konulu program düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖK Bilim İletişimi Ofisince ülke genelinde üniversitelerde başlatılan "Bilim Kafe" etkinliği, Fatsa ilçesindeki fındık bahçesinde gerçekleştirildi.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Korkmaz, etkinliğe katılan fındık üreticileri, öğrenciler ve bilim meraklılarına, balık atıklarının fındık gübresine dönüşümü ile tarım ve çevre dostu üretim yöntemlerini anlattı.

Korkmaz, fındık ve hamsi arasında hayalini kurdukları döngüsel biyoekonomi modeli sayesinde, su ürünleri ile tarım sektörü arasında güçlü bir köprü kurmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hamsiden elde edilen doğal gübrenin, fındık tarımında bitki besini olarak kullanılması hem çevresel sorunların çözümüne katkı sunacak hem de çiftçiye yeni bir destek modeli yaratacaktır. Bugün, laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz balık protein hidrolizatlarını fındık üreticileriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Protein hidrolizatları, bitkilerin kök gelişimini artırıyor, topraktan besin alımını kolaylaştırıyor ve kuraklık stresine karşı tolerans kazandırıyor. Ayrıca toprakta faydalı mikroorganizmaların aktivitesini de artırıyor. Bu yönleriyle hem çevreyi koruyan hem de tarımsal üretimi destekleyen önemli bir yenilik sunuyor."

Etkinlikte, fındık bahçesinde balık atıklarından elde edilen doğal gübre ile uygulama da yapıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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