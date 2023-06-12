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BALIK AĞINA TAKILAN YILAN KURTARILDI

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MERSİN'de bahçeye bırakılan balık ağına dolanan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MERSİN'de bahçeye bırakılan balık ağına dolanan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesindeki balık ağına yılan takıldığını görenler, itfaiyeye haber verdi. Eve gelen ekipler, ağlara dolanan yılanı kurtardı. Herhangi bir yarası bulunmayan yılan, doğal yaşama bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

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