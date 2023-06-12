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Balık ağına takılan yılan böyle kurtarıldı

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Balık ağına takılan yılan böyle kurtarıldıMERSİN Mersin'de bir evin bahçesindeki balıkçı ağına takılan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Balık ağına takılan yılan böyle kurtarıldı

MERSİN Mersin'de bir evin bahçesindeki balıkçı ağına takılan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesindeki balıkçı ağına bir yılanın takılarak çırpındığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye bilgi verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, balıkçı ağına takılan yılanı kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Mersin Güncel Haberler

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