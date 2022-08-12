Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu Balı fazla kaçıran ayının adı belli olduDÜZCE Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının adının "Balkız" konulduğunu duyurdu. Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu DÜZCE Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının adının "Balkız" konulduğunu duyurdu. Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya konulacak isim belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, sevimli ayıya "Balkız" adı verildiğini açıkladı. Ayrıca Balkız'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve en kısa sürede yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. Güncel İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman Düzce Güncel Haberler

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