Haber : Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu

 - Güncelleme:

Balı fazla kaçıran ayının adı belli olduDÜZCE Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının adının "Balkız" konulduğunu duyurdu.

Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu

DÜZCE Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının adının "Balkız" konulduğunu duyurdu.

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya konulacak isim belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, sevimli ayıya "Balkız" adı verildiğini açıkladı. Ayrıca Balkız'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve en kısa sürede yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel

Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title