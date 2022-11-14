Bali'deki G20 Zirvesinde Kullanılan Çin Yapımı Yeni Enerjili Araçlar

Çinli otomobil üreticisi SAIC-GM-Wuling'in (SGMW) Endonezya'daki bağlı kuruluşu tarafından üretilen 300 yeni enerjili araç (NEV) yaklaşan G20 Bali Zirvesi'nde servis aracı olarak hizmet verecek.

Çinli otomobil üreticisi SAIC-GM-Wuling'in (SGMW) Endonezya'daki bağlı kuruluşu tarafından üretilen 300 yeni enerjili araç (NEV) yaklaşan G20 Bali Zirvesi'nde servis aracı olarak hizmet verecek.

Wuling Air EV modeli bu yıl Ağustos ayında Endonezya'nın Bekasi kentindeki üretim hattından çıkmıştı.

Mini NEV'ler tek şarj ile 300 kilometreye kadar yol kat edebiliyor ve bu menzil delegasyonların günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Araçların bakımı günlük olarak yapılıyor. Yeniden şarj ediliyorlar, temizleniyorlar ve işlevsellikleri düzenli olarak kontrol ediliyor.

SES (Çince): QİN ZHENJİE, SGMW'nin G20 Proje Müdürü:

"G20 Bali zirvesi için sunduğumuz 300 Air EV modeli Endonezya'da yerli olarak üretildi. Bu, Çin yapımı NEV'lerin uluslararası tanınırlık kazandığını gösteriyor. Çin yapımı NEV'lerin gelecekte küresel rekabette mükemmel sonuçlar elde edeceğine inanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bali'den bildiriyor. (XHTV)