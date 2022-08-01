Bali'de Uçurtma Festivali BALİ, 1 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Sanur kasabasında bulunan Mertasari Plajı'nda düzenlenen uçurtma festivalinde insanlar büyük bir uçurtma uçuruyor, 31 Temmuz 2022. Geleneksel uçurtma festivali, uçurtmaların etkileyici görünümleriyle binlerce ziyaretçi çekiyor. BALİ, 1 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Sanur kasabasında bulunan Mertasari Plajı'nda düzenlenen uçurtma festivalinde insanlar büyük bir uçurtma uçuruyor, 31 Temmuz 2022. Geleneksel uçurtma festivali, uçurtmaların etkileyici görünümleriyle binlerce ziyaretçi çekiyor. (Fotoğraf: Bisinglasi/Xinhua) Xinhua / Güncel Bali Adası Güncel Haberler

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