Bali'de Retno Marsudi-Wang Yi görüşmesi - Haberler

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Bali'de Retno Marsudi-Wang Yi görüşmesi

AA - Güncel
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Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, G20 Endonezya Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 7-8 Temmuz 2022 tarihlerinde Bali'de gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bali'ye gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, G20 Endonezya Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 7-8 Temmuz 2022 tarihlerinde Bali'de gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bali'ye gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti G20 Liderler Zirvesi Mevlüt Çavuşoğlu Güncel Haberler

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