Bali'de Retno Marsudi-Wang Yi görüşmesi Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, G20 Endonezya Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 7-8 Temmuz 2022 tarihlerinde Bali'de gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bali'ye gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, G20 Endonezya Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 7-8 Temmuz 2022 tarihlerinde Bali'de gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bali'ye gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. AA / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti G20 Liderler Zirvesi Mevlüt Çavuşoğlu Güncel Haberler

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