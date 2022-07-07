Bali'de Retno Marsudi-Wang Yi görüşmesi
AA - Güncel
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Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, G20 Endonezya Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 7-8 Temmuz 2022 tarihlerinde Bali'de gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bali'ye gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, G20 Endonezya Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 7-8 Temmuz 2022 tarihlerinde Bali'de gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bali'ye gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
AA / Güncel