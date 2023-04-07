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Bali'de Balina Karaya Vurdu

Bali'de Balina Karaya Vurdu

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BALİ, 7 Nisan (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Bali'de yer alan Klungkung'daki Yeh Malet Plajı'nda karaya oturmuş bir ispermeçet balinasını gömen ekskavatörler görülüyor, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi/Xinhua)

BALİ, 7 Nisan (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Bali'de yer alan Klungkung'daki Yeh Malet Plajı'nda karaya oturmuş bir ispermeçet balinasını gömen ekskavatörler görülüyor, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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