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Balgöze Köyü Güne Karla Uyandı

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Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı köyü beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, köylüler günlük işlerine başladı.

Köylüler güne kar yağışıyla uyandı

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze köyündeki köylüler güne kar yağışıyla uyandı. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı köyü beyaza bürüdü.

Posof ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Balgöze köyünde vatandaşlar güne karla uyandı. Gece geç saatlerde etkisini gösteren kar yağışı yerleri beyaz örtü ile kaplarken vatandaşlar ise kara uykuda yakalandı. Yağan kar nedeniyle bazı vatandaşlar hayvanlarını yemlemek üzere işe koyuldular.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşan Balgöze'de kartpostallık manzaralar oluştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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