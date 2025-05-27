Balear Adaları'nda Yabancılara Tek Araç Hakkı

Balear Adaları'nda Yabancılara Tek Araç Hakkı
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İspanya'nın Balear Adaları'nda yabancılara hane başına bir araç sahibi olma hakkı tanıyan yeni yasa kabul edildi. Amaç, yaz döneminde artan araç yoğunluğunu azaltmak ve trafik sorununu çözmek.

İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları grubunda hazırlanan yerel yasayla burada yaşayan yabancılara hane başına bir araba sahibi olma hakkı getiriliyor.

Balear Adaları grubundan Formentera ve İbiza'nın ardından Mayorka adası da araç yoğunluğunu azaltmaya yönelik adımlar attı.

Mayorka Belediyesi, adada oturma izniyle yaşayan yabancılara hane başına bir araba sahibi olma hakkını tanıyan yasayı kabul etti.

Balear özerk yönetim parlamentosunun onaylaması halinde, gelecek yıl başından itibaren yürürlüğe girmesi ve sadece turizm mevsiminin yoğun olduğu yaz döneminde uygulanması öngörülen yasa uyarınca yabancılar, hane başına sadece tek araç sahibi olabilecek.

İkinci araç sahibi olmak isteyen yabancılar ise günlük kullanımlarına göre ekstra vergi ödeyecek.

Adada yaz döneminde tıkanan trafiğin rahatlatılması için alınan kararla ilgili açıklama yapan Mayorka yerel yönetimi, adaya günlük araç kotası koyacaklarını, bunun aşılması halinde adaya araç girişini durduracaklarını belirtti.

Mayorka'da yaklaşık 1 milyon kayıtlı araç bulunduğu, her yıl yaz döneminde 90 bin ila 100 bin kiralık araç kullanıldığı bilgisi paylaşılırken olması gerekenden 400 bin fazla aracın trafiğe çıktığı kaydedildi.

Benzer yasalar Balear'ın Formentera ve İbiza adalarında da çıkarılmıştı.

Balear Adaları'nda 1,3 milyon kişi yaşıyor, bunun 260 binden fazlasını yabancılar oluşturuyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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