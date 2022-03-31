Balçovalı Çocuklara Kütüphane Haftasında Eğlenceli Etkinlik

Etkinlik kapsamında Yazar Nilbanu Engindeniz, çocuklarla buluştu.

Çocukların kitapları sevmesi için 1964 yılından bu yana kutlanan Kütüphane Haftası bu yıl Balçova değişik bir etkinlikle kutlandı. Çocuk Filmleri ve Kitap Yazarı Yazarı Nilbanu Engindeniz, Balçova Kent Belleği Merkezi'nde çocuklarla buluştu. Bir hafta süren ve her mahalleden 1. Ve 2. Sınıf öğrencisi yüzlerce çocuğun katıldığı etkinlikte Yazar Nilbanu Engindeniz kitapların önemi, yazarların üretim sürecinde neler yaşadıkları gibi konularda çocuklarla sohbet ederek etkinlik sonrasında da imzalı kitaplarını çocuklara hediye etti.

Etkinliğe katılarak çocuklarla mini tiyatro oyununu izleyen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Çocuklarımızın kitapları daha çok sevmeleri için farklı bir etkinlik düzenledik. Burada hem kitapların önemini hem de güzel hayallerini gerçekleştirmeleri için mücadele etmelerini öğrendikleri bir oyuna da katıldılar. Çocuklarımızın okuyacağı her kitap bu ülkenin geleceğine dikilen bir fidandır. O yüzden ailelerimizden de çocuklarını kitap okumaya sevk etmelerini istiyorum" diye konuştu.

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