İzmir'de Şehit Polisler İçin Soruşturma Devam Ediyor

(İZMİR ) - İzmir'de 2 polisin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilirken, aralarında annesi ve babasının da bulunduğu 9 şüpheli için tutuklama talep edildi.

İzmir'in Balçova ilçesinde geçtiğimiz günlerde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B., tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. E.B.'nin annesi, babası ve çeşitli illerde gözaltına alınan diğer şüphelilerle birlikte toplam 11 kişi daha bugün mahkemeye çıkarıldı.

Gözaltına alındıktan sonra hastanede tedavi altına alınan E.B., bugün taburcu edilerek savcılık ifadesi için adliyeye götürüldü. Aynı soruşturma kapsamında, saldırganla irtibatlı olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyonlar da sürüyor.

İzmir, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Kocaeli illerinde gözaltına alınan şüphelilerden biri İran, dördü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 10 kişi de E.B. ile birlikte bugün mahkemeye sevk edildi. Aralarında E.B.'nin annesi A.B. ve babası N.B.'nin de bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklama, 2 kişi hakkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu.

Saldırganın 2 yaşındaki kız kardeşi ise devlet korumasına alındı.