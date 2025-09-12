İzmir'de Polis Saldırısında 11 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

(İZMİR ) - İzmir'de 2 polisin şehit olduğu silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırgan E.B. ile birlikte aralarında ailesinin de bulunduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi. 9 kişi için tutuklama, 2 kişi için adli kontrol talep edildi.

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül 2025 tarihinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen ve iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin soruşturma genişletilerek devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B., hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilirken; aralarında annesi ve babasının da bulunduğu toplam 11 şüpheli daha mahkemeye çıkarıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan E.B., tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından İzmir Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, saldırgan E.B. ile birlikte annesi A.B. ve babası N.B.'yi, aralarında "Terör Amaçlı Kasten Öldürme", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçlarının da bulunduğu 12 ayrı suçtan tutuklamaya sevk etti.

Aynı soruşturma kapsamında, E.B. ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik farklı illerde operasyonlar düzenlendi. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Şanlıurfa ve İzmir'de gözaltına alınanlardan biri İran, dördü ise Suriye uyruklu olmak üzere toplam 10 kişi de bugün adliyeye çıkarıldı.

6 Şüpheli daha tutuklamaya sevk edildi

Şüphelilerden M.A., K.N., C.T.T., F.S.A., M.A. ve B.Y. hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklama talep edildi. Diğer iki şüpheli T.Y. ve F.Ç. ise aynı suçtan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan saldırgan E.B.'nin 2 yaşındaki kız kardeşi, olay sonrası devlet korumasına alındı.