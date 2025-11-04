Haberler

Balçova'da Kaldırıma Çıkan Sürücüye Ceza

Güncelleme:
İzmir'in Balçova ilçesinde, aracını orta kaldırıma çıkaran sürücüye idari para cezası kesildi ve ehliyetine geçici olarak el konuldu. Polis ekipleri sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

İzmir'in Balçova ilçesinde, aracıyla orta kaldırıma çıkıp yeşil alanda ilerleyen sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu ayrıca idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İnciraltı Mahallesi'nde, orta kaldırıma çıkan ve bir süre yeşil alanda ilerleyen 35 YY 777 plakalı SUV tipi araca dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Polis, sürücünün B.S. (22) olduğunu belirlendi.

Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu.

Ayrıca B.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
