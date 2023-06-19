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Balçova'da ilkokul öğrencilerinin karma sergisi açıldı

Balçova'da ilkokul öğrencilerinin karma sergisi açıldı

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İzmir'in Balçova ilçesinde, ilkokul öğrencilerinin eserlerinden oluşan yıl sonu karma sergisi açıldı.

İzmir'in Balçova ilçesinde, ilkokul öğrencilerinin eserlerinden oluşan yıl sonu karma sergisi açıldı.

Balçova Belediyesi Çatı Katı Sergi Salonu'ndaki sergi, 80. Yıl Orhangazi İlkokulu 3. sınıfı öğrencilerinin resim, heykel ve pop art dallarında ürettiği eserlerden oluştu.

Sınıf Öğretmeni Sevcan Kanat öğrencilerin sulu boya, pastel boya, kil ve geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak 155 eser ürettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Halil Şahin - Güncel

Orhangazi Balçova İzmir Güncel Haberler

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