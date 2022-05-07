BALÇIĞA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde hayvan pisliğinin atıldığı bölgedeki balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde hayvan pisliğinin atıldığı bölgedeki balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Şehzadeler ilçesi kırsal Güzelköy mahalles'nde meydana geldi. Mahallede otlayan inek, hayvan pisliğinin atıldığı bölgedeki balçığa saplandı. İneğin sahibi Kadir Torun'un ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel