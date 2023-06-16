Balat'taki eski binaları ele geçirmeye çalışan suç örgütüne dava açıldı

Fatih'in tarihi ve turistik semtlerinden Balat'taki bazı eski ve terk edilmiş binaları, hak sahiplerinin rızaları dışında tehditle ele geçirmeye çalıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında dava açıldı.

Fatih'in tarihi ve turistik semtlerinden Balat'taki bazı eski ve terk edilmiş binaları, hak sahiplerinin rızaları dışında tehditle ele geçirmeye çalıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih'te, Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'nın silahla yaralanması olayı sonrası başlatılan çalışmalar sonucu Mesut Baraj'ın emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden sanıkların, suç örgütü faaliyeti kapsamında yağma ve hakkı olmayan yere tecavüz gibi suçları işleyerek haksız kazanç sağlayıp korku ile paniğe neden oldukları belirtildi.

Fatih'teki Balat semtinin tarihi dokusundan kaynaklı son zamanlarda bölgenin turizm açısından popülerliğinin artması sonucu insanların uğrak yerlerinden biri haline geldiğine vurgu yapılan iddianamede, bu nedenle buradaki gayrimenkul ve kira fiyatlarının arttığı anlatıldı.

Otel, otopark ve iş yeri ihtiyacının da arttığı bölgede yeni yapılaşmaya müsaade edilmemesi nedeniyle insanların eski, metruk, terk edilmiş ya da unutulmuş bina, arsa ve dükkanlara yöneldikleri aktarılan iddianamede, bu süreçte bölgede iş yeri, arazi ve bina fiyatlarının, kira değerlerinin yüksek olmasından dolayı bir kısım kişilerin alternatif ve illegal yollara başvurdukları ifade edildi.

İddianamede, bu kapsamda Mesut Baraj'ın elebaşılığında hareket eden ve grup içerisinde yer alan şahısların geçmişteki münferit suçlara karışmaları sonucu ilçede tanınan ve korkulan şahıslar arasında yer almalarından yerel bir suç örgütü haline geldikleri kaydedildi.

Sanıkların hak sahibi olan kişilerin taşınmazlarını rızaları dışında kullanmaya başladıkları, cebir ve tehdit uygulayarak bu taşınmazları ele geçirmeye çalıştıkları belirtilen iddianamede, bu suç örgütüne yönelik iletişim dinlemesi işlemleri yapıldığı aktarıldı.

İddianamede, suç örgütünün korkutucu gücünden istifade ederek çevrede korku yaratan sanıkların hiyerarşik yapıda silahlı eylemlerde bulunduklarına vurgu yapılarak, suç örgütü elebaşı Mesut Baraj'ın tüm talimatlarının örgütün diğer yöneticileri ve üyeleri tarafından sorgulanmaksızın yerine getirildiği belirtildi.

İddianamede, sanıklar Mesut Baraj, Ararat Özer ve Ozan Turan'ın "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan beşer yıldan 12'şer yıla kadar, diğer 27 sanığın ise "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 2,5 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi.

Sanıkların 14 ayrı başlık altında ele alınan suç faaliyetlerine ilişkin birden fazla kez "yağma", "mala zarar verme", "tehdit", "ihaleye fesat karıştırma", "yağmaya teşebbüs", "birden fazla kişiyle birlikte ve var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek", "kasten yaralama", "ruhsatsız silah bulundurma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "parada sahtecilik" suçlarından cezalandırılmaları istenen iddianamede, örgüt elebaşı konumundaki 3 sanığın ise örgütsel faaliyet kapsamında işlenen tüm suçlardan ceza alması gerektiği belirtildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan ve 14 kişinin müşteki 16'sı tutuklu 30 kişinin de sanık olarak yer aldığı iddianame, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.