İSTANBUL-BALAT'TA SİNEMACIYA SİLAHLI SALDIRI DAVASI; SANIĞA 7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

BALAT'TA geçtiğimiz yıl Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'yı silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Recep Çetin hakkında, 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Recep Çetin, şikayetçi Enes Kaya ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Recep Çetin'in arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumet duyduğu Enes Kaya'ya arkadan ateş edip, kaçtığı, raporlara göre hayati tehlikeye neden olmasa da, basit tedaviyle de giderilemeyecek bir yaralanmaya neden olduğu belirtildi.

ARKASINDAN YAKLAŞIP ATEŞ ETMİŞTİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel