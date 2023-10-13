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BALAT'TA OYUNCAK MÜZESİNDE YANGIN

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Balat bulunan bir oyuncak müzesinde yangın çıktı.

Balat bulunan bir oyuncak müzesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balat Güncel Haberler

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