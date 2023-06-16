Balat çetesine dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, sinemacı Enes Kaya'nın ile birlikte 14 kişi şikayetçi olarak yer aldı. Şüpheli Mesut Baraj'ın örgüt lideri, Ozan Turan ve Ararat Özer'in de örgüt yöneticisi oldukları toplam 30 şüpheliden 12'si tutuklu yargılanacak. Balat'ta uğradığı silahlı saldırı sonrasında Enes Kaya'nın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda Mesut Baraj'ın emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden şüphelilerle birlikte örgüt faaliyeti kapsamında yağma, hakkı olmayan yere tecavüz, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçları işleyerek haksız kazanç sağladıkları belirtildi. Turizm açısından popülerliği artan Balat'ta Mesut Baraj liderliğinde hareket eden çetenin, hak sahibi olan kişilerin taşınmazlarını rızaları olmaksızın kullanmaya başladıkları, cebir ve tehdit uygulayarak bu taşınmazları ele geçirmeye çalıştıkları kaydedildi. Fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket eden çetenin çevrede korku yaratıp şikayetçiler üzerinde baskı kurdukları belirlendiği anlatıldı.

ORTAKÖY'DEKİ GECE KULÜBÜNE PLANLI SALDIRI DÜZENLEMİŞLER

BALAT'TAKİ BİNA VE ARSALAR İŞGAL EDİP KULLANMIŞLAR

CEZA İSTEMLERİ

SİNEMACI KAYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Balat'ta 30 Temmuz 2021'de Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'yı silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan çete üyesi şüphelilerden Recep Çetin "Kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 4 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Duruşma sonrası açıklama yapan Enes Kaya ise "Bu ceza insanları daha fazla cesaretlendirecek, insanların suç örgütü kurmasını teşvik edecek. Hak ve hakkaniyeti bu yolda doğru yere götürmeyecek" diyerek tepkisini dile getirmişti.