Balahor Yaylası'nda Mayıs Ayında Kar Sürprizi
Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt kesişimindeki Balahor Yaylası, Mayıs ayında kar yağışı ile kaplandı. Yaylaya çıkan vatandaşlar, sabah uyandıklarında beyaz manzarayla karşılaşarak kar sürprizi yaşadılar.
Balahor Yaylası'nda mayıs ayında kar sürprizi
TRABZON - Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt kesişiminde yer alan 2 bin 200 metre yükseklikteki Balahor Yaylası'nda Mayıs ayında kar yağışı yaşandı.
Yaylalarına çıkan vatandaşlar sabah kalktıklarında kar süprizi ile karşılaştılar. Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan 120 hanenin bulunduğu yayla beyaza bürünürken, o anlar yayla sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF GENÇ - Güncel