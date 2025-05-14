Balahor Yaylası'nda Mayıs Ayında Kar Sürprizi

Balahor Yaylası'nda Mayıs Ayında Kar Sürprizi
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Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt kesişimindeki Balahor Yaylası, Mayıs ayında kar yağışı ile kaplandı. Yaylaya çıkan vatandaşlar, sabah uyandıklarında beyaz manzarayla karşılaşarak kar sürprizi yaşadılar.

Balahor Yaylası'nda mayıs ayında kar sürprizi

TRABZON - Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt kesişiminde yer alan 2 bin 200 metre yükseklikteki Balahor Yaylası'nda Mayıs ayında kar yağışı yaşandı.

Yaylalarına çıkan vatandaşlar sabah kalktıklarında kar süprizi ile karşılaştılar. Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan 120 hanenin bulunduğu yayla beyaza bürünürken, o anlar yayla sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF GENÇ - Güncel
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