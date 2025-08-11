Bal Yüklü Kamyonet Arılarla Kaplandı
Ardahan'da bal yüklü bir kamyonet, yoldan çıkarak tarlaya girdi. Etrafa saçılan bal, yüzlerce arıyı çekti. Kamyoneti kurtarmak için çalışanlar, arı elbisesi giyerek müdahale ettiler.
Ardahan'da bal yüklü kamyonetin yoldan çıkıp tarlaya girmesiyle etrafa saçılan balları arılar sardı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bal yüklü kamyonet, Ardahan-Ardanuç kara yolunun Tepeler mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya girdi.
Kamyonetteki balların bazıları patlayarak aktı. Bunun üzerine etraftaki arılar, kamyonet ve akan balı sardı.
Yüzlerce arının kapladığı kamyoneti bulunduğu yerden çıkarmak için çalışanlar arı elbisesi giydi.
Araç, çekiciyle düştüğü yerde çıkarıldı.