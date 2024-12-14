Bal Satışı Bahane İle Dolandırıcılık: İki Şüpheli Tutuklandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bal satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçeye gelen 2 kişi, bal satmak için mağdur İ.B. ile irtibat kurdu.

Şüpheliler 500 liralık bal sattıkları İ.B'nin üzerinde nakit olmadığını belirtmesi üzerine mobil internet bankacılığı üzerinden kendi hesaplarına 6 bin lira aktardı.

Dolandırıldığını anlayan İ.B. İlçe Emniyet Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu şüphelilerin kullandıkları araç ve kimlik bilgileri tespit edildi.

Benzer yöntemlerle çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerin kullandığı aracın Plaka Tanıma Sistem (PTS) tarafından takibi yapıldı.

Çankırı ve Kastamonu üzerinden Karabük'e giriş yaptıklarının tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü, Safranbolu ve Yenice emniyet müdürlükleri ekipleri çalışma yaptı.

Şüpheliler O.K. ve K.G. düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.