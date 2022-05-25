Bal ormanları kurulduğu yörede üretimi artırdı, halka gelir oldu - Haberler

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünce Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde oluşturulan bal ormanları sayesinde zenginleşen bitki örtüsü arıcılık faaliyetini ve bal üretimini artırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman köylüsünün gelirinin artırılması çalışmaları kapsamında Orman Genel Müdürlüğünün yürüttüğü, "Bal Ormanları Eylem Planı" çerçevesinde ormanlar oluşturulmaya başlandı.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü bu doğrultuda sorumluluk alanındaki illerden Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da 20 bal ormanı oluşturdu.

Sunduğu ekolojik katkının yanı sıra bal özü taşıyan bitkilerin ekim ve dikimiyle de kurulduğu bölgede bitki örtüsünü zenginleştiren bal ormanları, yörede arıcılık faaliyetinin artmasını sağladı.

Daha önce sadece kendi ihtiyacı için bal üretimi yapanlar, arıların beslenebileceği alanın genişlemesiyle kovan sayısını artırdı. Ticari amaçla üretime yönelenlerin gelirinde de artış oldu.

"Bal ormanları bölgedeki göçü tersine çevirdi"

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorumluluk sahalarında 20 bal ormanının bulunduğunu, bu yıl bölgeye kazandırılacak 7 bal ormanıyla sayının 27'ye yükseleceğini söyledi.

Arıcılığın geliştirilmesine yönelik ağaçlandırma, toprak muhafaza, erozyon kontrol ve rehabilitasyon gibi çalışmalarla bal özü taşıyan ağaç ile bitkilerin ekim ve dikimiyle oluşturulan sahaların bal ormanı statüsü taşıdığını ifade eden Bayıcı, bu alanlarda bal özü taşıyan akasya, badem, mahlep ve Antep fıstığı ağaçları ile geven, kekik gibi yöreye özgü çiçek açan ağaç ve bitki türlerini kullandıklarını belirtti.

Bal ormanlarıyla ülkede arıcılığın desteklenmesi, bal üretiminin maksimum seviyeye getirilmesi, ülke ekonomisine katkı sağlanması ve bölgeden göçün tersine çevrilmesinin amaçlandığını kaydeden Bayıcı, "Bal ormanları bölgemizdeki göçü tersine çevirdi, geri dönüşlerle köyler de yeniden canlandı." ifadesini kullandı.

"Hedefimiz kovan sayısını 1 milyona çıkartmak"

Bayıcı, şu bilgileri verdi:

"Geçen yılın verilerine göre bölgemizdeki 20 bal ormanımızdan 750 bin arı kovanımız gezici ya da sabit bir şekilde faydalanmakta. Bunlardan yaklaşık 4 bin ton bal üretimi gerçekleşmekte. Bu sene meteorolojik olarak havalar da iyi gidiyor. Bu yıl planladığımız 7 bal ormanını da devreye sokunca hedefimiz kovan sayısını 1 milyona, bal üretimini de 5 bin tona çıkartmak."

Bir haneye 30 arı kovanı verdiklerini, bunun yüzde 20'sinin hibe, geriye kalanının da sıfır faizli krediyle olduğunu aktaran Bayıcı, şöyle konuştu:

"Mevcut bal ormanı genel alanımız 30 bin dekar ve buralarda 3 milyon 500 bin fidan dikildi bugüne kadar. Bu yıl tesis edeceğimiz yeni bal ormanlarıyla bu sayı 4 milyon fidanı bulacak. Arıcılarımızla istişare halindeyiz. Talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Bal ormanlarımızdan istifade etmek isteyen arıcılarımız rahatlıkla buralarda konuşlanabilir. Onlardan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Sadece ormanları tahrip edip, zarar vermeyeceklerine dair yazılı belge alıyoruz. Başka bir talebimiz yok. Yeter ki gelsinler bizim misafirimiz olsunlar."

Gençler arıcılığa yöneldi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Aktaş Mahallesi muhtarı Vahdettin Koçyiğit de oluşturulan ormanların erozyonun önlenmesi dahil kendilerine çok şey kazandırdığını vurguladı.

Bölgelerinde bal kalitesinin arttığına ve oluşan potansiyelle gençlerin arıcılığa yöneldiğine işaret eden Koçyiğit, "Kazançları artınca insanlarımızı da kazandık. Artık gurbete, İstanbul'a gidip tekstilde 3-5 kuruşa çalışıp ailelerinden ayrı kalmıyorlar." dedi.

Koçyiğit, bal ormanları öncesi insanların sadece kendi ihtiyacına yönelik bal ürettiğini, şu anda ise köyde 700-800 kovanı olanların bulunduğunu, ciddi miktarda üretim yapıldığını söyledi.

İlçedeki balın kaliteli olduğunu dile getiren Koçyiğit, üretilen balı dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.

"Ağaç ve bitki popülasyonunun artması bizi bal üretmeye teşvik etti"

Aktaş Mahallesi'ndeki bal ormanında üretim yapan İmran Balpetek de bölgedeki dağların 15 yıl öncesine kadar bitki örtüsü bakımından çok zayıf olduğunu ifade etti.

Balpetek, bal ormanı ile yörede ağaç çeşidinin, çeşitlenen bitki örtüsüyle de balın aroması ve kalitesinin arttığını aktardı.

"Ağaç ve bitki popülasyonunun artması bizi bal üretmeye teşvik etti. Daha önce ailemiz için 5-10 arı kovanıyla bal üretiyorduk. Bal ormanları artınca bu bizi ticari amaçla üretime teşvik etti. Daha önce ürettiğimiz bal 3-5 teneke iken şimdi yaklaşık 70 tenekeye çıktı." diyen Balpetek, Bakanlık ve Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.