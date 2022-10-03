Bal kayaları vadisi fotoğraf sanatçıları ve doğa severlerin uğrak yeri oldu
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Bal kayaları vadisi fotoğraf sanatçıları ve doğa severlerin uğrak yeri olduERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesinde bulunan Bal kayaları vadisi doğa ve fotoğraf severlerin uğrak yeri haline geldi.
Bal kayaları vadisi fotoğraf sanatçıları ve doğa severlerin uğrak yeri oldu
ERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesinde bulunan Bal kayaları vadisi doğa ve fotoğraf severlerin uğrak yeri haline geldi.
Sonbahar aylarının yaşandığı bu zaman diliminde, dağlar ve etraftaki her şeyin kuruduğu ağaçların ise yaprak renkleri yeşilden sarıya dönmesi güzel bir ahenk oluşturuyor. İlçeden vadiyi bilen doğa ve fotoğraf severler ise bugünlerde bölgeye gelerek bol bol fotoğraf çekip eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Güncel